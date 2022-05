Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

"Schwänzer" wollen kein Bußgeld zahlen, Naturschule will Genehmigung

Plus Die Corona-Lage entspannt sich an den Schulen im Landkreis Günzburg, doch ein paar "Testverweigerer" müssen bald vor Gericht. Was ist aus der geplanten Naturschule im Unterallgäu geworden?

Von Sophia Huber

Thomas Schulze kann durchatmen. Der Schulamtsdirektor für den Landkreis Günzburg geht seit einigen Wochen vorwiegend wieder seinem eigentlichen Job nach – und muss immer weniger Pandemie- und Krisenmanager sein. Während kurz nach den Faschingsferien und auch um die Osterzeit die Corona-Lage an den Grund- und Mittelschulen extrem angespannt war, gleicht die Situation jetzt dem Wetter: Es sind gute Aussichten auf einen schönen Sommer. Für ein paar wenige Schülerinnen und Schüler, die bis vor Kurzem nicht zum Unterricht gingen, könnten die nächsten Monate jedoch anstrengend werden. Und für die Eltern teuer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen