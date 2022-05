Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

So viele E-Autos gibt es in den Städten im Landkreis Günzburg

Für Elektromobilität ist auch ein Netz an Stromtankstellen nötig, um die E-Fahrzeuge auch laden zu können. Eine Schnellladestation mit bis zu 150 Kilowatt Leistung gibt es zum Beispiel beim Autohaus Schwehr in Krumbach am Erwin-Bosch-Ring.

Plus Das Landratsamt in Günzburg hat aktuelle Zahlen dazu veröffentlicht, wie viele Elektroautos in den Städten im Landkreis zugelassen sind.

Von Annegret Döring

Elektro-Mobilität gewinnt auch im Landkreis Günzburg immer mehr an Bedeutung und immer mehr Elektrofahrzeuge werden auch hier in der Region zugelassen. Kürzlich berichteten wir über die geplante Errichtung zweier neuer Tankstellen für Elektroautos in Krumbach in der Schlachthausstraße und auf dem Parkplatz auf der Ostseite des Krumbacher Rathauses in der Nattenhauser Straße durch die Firma Präg Strom und Gas GmbH. Zunehmend braucht es Infrastruktur, dass Elektrofahrzeuge auch überall an öffentlich zugänglichen Orten geladen werden können.

