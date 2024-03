Interview

18:00 Uhr

"Wir brauchen Nahrung für die Seele durch menschliche Zuwendung"

Der neue Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild Michael Menzinger wird am Sonntag, 17. März, offiziell in sein Amt eingeführt.

Plus Welche Pläne der neue Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger für Maria Vesperbild hat, wie er Künstliche Intelligenz bewertet und warum er sich nicht in Talkshows sieht.

Von Peter Bauer

Herr Dr. Menzinger, Sie kennen Maria Vesperbild bereits aus Ihrer Kindheit ...



Dr. Michael Menzinger: In der Tat, ich war im Rahmen des Kommunionsausflugs in Maria Vesperbild. An Details kann ich mich nicht mehr erinnern.

Wallfahrtsdirektor Michael Menzinger vor einer Tafel, die an seine Vorgänger in Maria Vesperbild erinnert. Foto: Peter Bauer

Sie waren in der Pfarreiengemeinschaft Aresing-Weilach im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auch für die Wallfahrt Maria Beinberg zuständig. Hilft Ihnen diese „Wallfahrtserfahrung“ bei Ihrer neuen Tätigkeit als Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbild?



Menzinger: Ich denke schon, dass das ein Vorteil ist. Mit dem, was eine Wallfahrt ausmacht, bin ich gut vertraut. Gleichermaßen ist in Maria Vesperbild natürlich für mich vieles neu. Es ist bemerkenswert, dass die Pilgerinnen und Pilger aus sehr vielen verschiedenen Landkreisen, ja, verschiedenen Ländern kommen. Viele Menschen kommen aus osteuropäischen Ländern hierher.

