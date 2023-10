Memmenhausen

Radfahrer wird von Pkw erfasst und schwer verletzt in Memmenhausen

Ein Radler ist am Freitag in Memmenhausen von einem Auto erfasst worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste am Freitag ein Radfahrer, der von einem Auto in Memmenhausen erfasst worden war.

Am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich in Memmenhausen auf der Zusamstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Radfahrer das Auto zuvor rechts überholt haben. Im Anschluss sei der Radfahrer unvermittelt nach links abgebogen. Infolgedessen wurde dieser vom Pkw frontal erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Verletzten in das nächstgelegenen Uniklinikum. Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. Die Feuerwehr Memmenhausen sowie der Rettungsdienst waren vor Ort. Ersthelfer hatten anfangs die Versorgung des Verletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte übernommen. Unfallzeugen und Ersthelfer, die den Unfallort bis zum Eintreffen der Polizei bereits verlassen haben, werden dringend von der Polizei gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Rufnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

