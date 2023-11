In Mindelzell gibt es Glanz und Farbe gegen die November-Tristesse

Was sich Andrea und Stefan Pilz haben einfallen lassen, damit sich der Besuch der Herbstausstellung in der Stadlgalerie in Mindelzell lohnt.

„Schräge Vögel“ bevölkern die Stadlgalerie. Stefan Pilz kann sich das Lachen nicht verkneifen, als er einige seiner neuesten Kreationen vorstellt. Sie werden „Hingucker“ bei der Herbstausstellung in der Stadlgalerie Pilz an den nächsten beiden Wochenenden sein. Bewusst einen starken Gegenakzent zu den kalten und dunklen Tagen setzen, das haben sich Andrea und Stefan Pilz vorgenommen.

Beide Keramik-Künstler setzen auf das Grellbunte, das Abseitige, das Fantasievolle, das freie Spiel, um eingefahrene Konventionen und Sehgewohnheiten zu düpieren. Die Vögel von Stefan Pilz sind auf das Wesentliche reduziert und mit markanten Reizen ausgestattet: ein überdimensionierter gelber Schnäbel, ein knallroter Kopf, ein aufgesetztes türkises Augenpaar, ein paar lange Stacheln anstelle von Federn. Die Köpfe sitzen an ausgesuchten Stellen eines Schwemmholzes oder einzeln auf kleinen Sockeln aus Holzfundstücken. Der Kontrast der Materialien, das Raue, Rissige und und das farblich Monotone des Holzes im Gegensatz zum Glatten, Glänzenden und Farbigen der Keramik sorgt für einen starken Reiz.

Auch die Keramik-Fische in der Ausstellung halten sich nicht an konventionelle Spielregeln. Ihre Körper wirken eher etwas behäbig, vor allem aber scheinen sie ihr Schweigen aufzugeben. Von wegen stumme Fische! Die Kreationen von Stefan Pilz singen offenbar und verbreiten Fröhlichkeit. Grellbunt sind auch die Frauenköpfe von Andrea Pilz. Wie schon bei der Vorbereitung der Frühjahrsausstellung hat es sie gereizt, in kubistischer Manier ihr Spiel zu treiben mit Augen, Nase, Mund, Wangen und Kinn. Da muss nichts an seinem gewohnten Platz bleiben. Da kann sich beispielsweise eine Nase von der Stirn bis zu dem nach der Seite ausweichenden Kinn durchziehen, gebremst nur vom üppigen Schmollmund. Die „schönen“ Frauenköpfe, gefertigt von Andrea Pilz, wirken gleichfalls herrlich verfremdet, orientiert am Schönheitsidol aus den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts.

Auch in Sachen Geschirr gibt es in Mindelzell Neues und Originelles

Seit Jahren kreieren Andrea und Stefan Pilz neben ihrer originellen Gebrauchskeramik auch Kleinskulpturen und sind dabei ständig in Bewegung. Allein das mag die Motivation nähren, die Ausstellung regelmäßig zu besuchen. Aber auch beim Geschirr gibt es zu jeder Ausstellung Neues und Originelles. Vor allem die Vasen sind so gestaltet, dass man nirgendwo Vergleichbares findet. Und eine Weinbergschnecke als Henkel zum Öffnen einer Butterdose, das gibt es wohl auch nur in Mindelzell. Die Ausstellung ist geöffnet am 5.; 6.; 11. und 12. November jeweils von 11 bis 17 Uhr.

