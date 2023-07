MN-Umfrage

Umfrage in Krumbach: Welche Schäden hat Sturm Ronson bei Ihnen verursacht?

In der Nacht auf Mittwoch gab es in Krumbach und Umgebung ein Unwetter.

Plus Wie haben Sie das Unwetter in Mittelschwaben überstanden? Das wollten wir von Passanten in der Krumbacher Innenstadt wissen.

Von Elisabeth Schmid

In der Nacht auf Mittwoch gab es ein Unwetter. Starker Regen, Hagel und Sturmböen fegten über das mittelschwäbische Land. Stichprobenartig befragte Passanten in der Krumbacher Innenstadt erlebten das Unwetter ganz unterschiedlich. Die meisten Befragten waren gegen 23 Uhr, als der Sturm plötzlich aufzog, in ihren Häusern und Wohnungen. Der Regen war ihnen sehr angenehm, die großen Hagelkörner eher weniger. Nachbarn haben Schäden an ihren Häusern zu beklagen.

Silke Blatt (51), Illertissen Foto: Elisabeth Schmid

Silke Blatt (51), Illertissen: "Ich war Daheim, es war ja schon spät, als das Unwetter losging. Bei uns in Illertissen war es gar nicht so schlimm. Es hat geregnet und die Blätter wurden vom starken Wind von den Bäumen gerissen. Meine Eltern sind am Mittwoch aus ihrem Urlaub zurückgekommen. Mit dem Zug Richtung Ulm, da ging nichts mehr. Aber im Großen und Ganzen ist alles problemlos gelaufen, zum Glück."

