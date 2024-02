Krumbach

vor 48 Min.

Umfrage in Krumbach: Wie halten Sie es mit der Fastenzeit?

Plus Zwischen Karneval und Ostern ernähren sich nicht nur religiöse Menschen bewusst. Wir haben uns in der Krumbacher Innenstadt zum Thema Fastenzeit umgehört.

Von Elisabeth Schmid

Der Fasching mit all seinen kulinarischen Begleiterscheinungen ist vorbei. Nun ist Fasten angesagt. Stichprobenartig ausgewählte Passanten in der Krumbacher Innenstadt wurden gefragt, ob sie fasten. Die Meinungen gehen auseinander. In einem sind sich die Befragten aber einig: Das Fasten, auch während des Jahres, ist gut für die Gesundheit. Doch nur wenige verzichten ganz auf Süßes. Gesunde Ernährung und Sport sind bei den meisten Thema.

Stefanie Freymiller (38), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Stefanie Freymiller (38), Krumbach: "Ich faste während des Jahres. Das bedeutet, ich habe keine festen Zeiten, sondern faste, wenn ich es möchte. Ich trinke keinen Alkohol, rauche nicht, ernähre mich gesund und mache auch viel Sport. Also eigentlich brauche ich keine extra Fastenzeit. Die Religion spielt dabei keine Rolle. Das kann natürlich jeder so machen, wie er möchte. Jeder muss seinen Weg zum Thema Fasten finden."

