vor 16 Min.

Umfrage in Krumbach: Wie kommen Sie durch die Adventszeit?

Plus Für die einen ist Weihnachten die schönste Zeit des Jahres, für andere die stressigste. Wir haben wieder Passanten in der Krumabcher Innenstadt befragt.

Von Elisabeth Schmid

Die Adventszeit bedeutet, warten auf die Ankunft Christi. Christen bereiten sich in der Zeit also auf die Geburt Christi vor. Aber wie besinnlich und ruhig ist diese Zeit? Die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind da ganz unterschiedlicher Meinung. Viele habe beruflich zu tun, andere müssen noch Geschenke besorgen. Einige genießen ganz bewusst die Zeit und gehen dem Weihnachtsstress lieber aus dem Weg.

Birgit Riccardi (54), Langenhaslach Foto: Schmid

Birgit Riccardi (54), Langenhaslach: "Ich sehe die Adventszeit mit gemischten Gefühlen entgegen. Die Suche nach den passenden Weihnachtsgeschenken ist oft schwierig. Natürlich sitze ich mit meiner Familie am Adventsonntag gemütlich bei Kaffee und Plätzchen beisammen. Ich freue mich auf Weihnachten, da kommt die Familie zusammen und wir genießen das Fest."

