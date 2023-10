MN-Umfrage

Umfrage in Krumbach: Wie wichtig ist Radio für Sie?

Hochbetrieb an einem Stand für tragbare Radiogeräte auf der 25. Großen Deutschen Funkausstellungb 1967 in Berlin.

Plus Vor 100 Jahren ging Radio zum ersten Mal auf Sendung. Hören Sie Radio? Das wollten wir bei unserer wöchentlichen Umfrage in der Krumbacher Innenstadt wissen.

Von Elisabeth Schmid

Am 29. Oktober 1923 erlebte das Radio im Brandenburgischen seine Geburtsstunde. Seitdem und immer noch gehört das Radio zu den meisten Haushaltsgeräten. 100 Jahre nach der ersten Sendung ist Radio bei vielen der stichprobenartig in der Krumbacher Innenstadt befragten Passanten sehr beliebt. Manche haben sogar drei Empfangsgeräte zu Hause. Auch während des Autofahrens ist Radiohören sehr beliebt. Ob Musik oder Nachrichten, alles, was gerade gesendet wird, wird auch angehört.

Johanna Thalhofer-Weber (60), Billenhausen Foto: Elisabeth Schmid

Johanna Thalhofer-Weber (60), Billenhausen: "Mit 14 Jahren habe ich mein eigenes Radio bekommen. Ich habe es geliebt, moderne Musik zu hören. Vor allem Rockmusik hatte es mir angetan. Ich war zwar nicht im Tanzkurs, trotzdem haben meine Freundin und ich Boogie-Woogie geübt. Auch heute höre ich gerne Radio, am liebsten Bayern 2. Die tagesaktuellen Nachrichten und Themen interessieren mich auch sehr. Radio ist einfach super."

