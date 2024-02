Krumbach

Nachgefragt in Krumbach: Beim Thema Fasching scheiden sich die Geister

Plus Faschingsfan oder Faschingsmuffel? Unsere Umfrage Krumbach zeigt, wie weit in Sachen Fasching die Meinungen auseinandergehen.

Von Elisabeth Schmid

Jetzt geht es in die heiße Phase des Faschings. Lassen Sie es in den kommenden Tagen noch einmal "richtig krachen"? Und was bedeutet für Sie generell der Fasching? Dazu befragten wir Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt. Deutlich wurde, wie weit die Meinungen zum Thema Fasching auseinandergehen. Eine der Befragten möchten sich noch Umzüge ansehen, andere winken beim Thema Fasching nur noch entnervt ab.

Nina Brahm, 29, Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Nina Brahm, 29, Krumbach: Ich gehe vielleicht am Dienstag zum Faschingsumzug nach Pfaffenhausen, gemeinsam mit meinen Freunden. Aber verkleiden werde ich mich nicht. Früher als Kind habe ich öfter im Fasching gefeiert und mich auch verkleidet. Das ist jetzt aber vorbei. Irgendwie ist der Fasching nicht mehr wichtig für mich. Meine Freunde denken auch so. Trotzdem, der Umzug in Pfaffenhausen, der wird sicher schön und darauf freue ich mich auch.

