MN-Wochenendumfrage

vor 18 Min.

Der Frühjahrsputz ist jetzt angesagt

Plus In unserer Wochenendumfrage berichten Bürgerinnen und Bürger, wie sie ihr Haus sauber halten und welche Arbeiten da aktuell anstehen

Von Elisabeth Schmid

Die Sonne scheint und bisweilen wird dabei auch deutlich, dass die Fenster mal wieder geputzt werden müssten. Also Zeit für den Frühjahrsputz. Aber ist der in der heutigen Zeit noch "in"? Die meisten befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt beantworten diese Frage mit "ja". Meist wird der Frühjahrsputz über mehrere Tage erledigt.

Sofie Ertle (65), Attenhausen. Foto: Elisabeth Schmid

Sofie Ertle, 65, Attenhausen: Oh Ja, der Frühjahrsputz ist schon wichtig. Ich habe ihn schon hinter mich gebracht. Alles wird geputzt, Fenster und Gardinen natürlich auch. Ich räume auch die Schränke aus und mach gründlich sauber. Dabei sortiere ich die Kleidung aus. Ich packe die Wintersachen nach hinten und die Sommersachen nach vorn. Bei mir ist sogar alles nach Farben geordnet. Das sieht gut aus. Ich reinige die Wohnung aber auch jede Woche.

