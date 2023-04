Mountainbike

05:55 Uhr

Georg Egger aus Obergessertshausen siegt beim Inselhüpfen der Mountainbiker

Plus Das Etappenrennen in Kroatien verlangt dem Mountainbiker Georg Egger viel Substanz ab. Zwischenzeitlich muss er auch für seinen Teampartner Lukas Baum arbeiten.

Von Armin Küstenbrück

Mountainbike-Profi Georg Egger aus Obergessertshausen und sein Teamkollege Lukas Baum aus Neustadt an der Weinstraße bleiben das Maß der Dinge bei Etappenrennen. Nun siegten die beiden im Trikot ihres Rennstalls Speed Company bei ihrer ersten Teilnahme am 4 Islands in Kroatien, das ebenso wie das Cape Epic in Südafrika zur renommierten Epic-Serie gehört.

Fast 20 Minuten Vorsprung

Fast 20 Minuten nahmen die beiden Deutschen dem französisch-niederländischen Duo Hugo Drechou und Hans Becking (Buff Megamo) auf den vier Etappen plus Prolog insgesamt ab.

