Die Münsterhauser Faschingsfreunde geben mit Kultfilm „Werner“ Vollgas

Die Faschingsfreunde Münsterhausen präsentieren einen spektakulären Faschingswagen. Wie die weitere Terminplanung aussieht.

"Hallo, sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmbadtechnik, Röhrich“ – diese Telefonansage hat nicht nur für die eingefleischten Fans des Filmklassikers „Werner“ Kultstatus. Den Faschingsfreunden Münsterhausen war es auf jeden Fall Inspiration, denn „Werner“ ist das diesjährige Wagenmotto. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Wochen und Monaten einen wirklich schicken Wagen gestaltet, den sie jetzt der Öffentlichkeit präsentierten.

Beim etwas spärlich besuchten Gottesdienst in der Pfarrkirche stellte Thomas Schmid von den Faschingsfreunden das Thema Freundschaft in den Mittelpunkt. „Das Band der Freundschaft ist unzertrennlich. Daher bauen wir auf die Freundschaft und können einander blind vertrauen“, sagte Schmid.

Chor der Faschingsfreunde untermalte den Gottesdienst

Pfarrer Joseph Moosariet griff das Thema bei seiner Predigt ebenfalls auf und wünschte den Faschingsfreunden eine gute Zeit. Untermalt wurde der Gottesdienst vom Chor der Faschingsfreunde Münsterhausen.

Im Anschluss an den Gottesdienst stand der Faschingswagen allen interessierten Bürgern am örtlichen Festplatz zur Besichtigung und auch für die ein oder andere Probefahrt offen. Wer die „Wernersens“ von den Faschingsfreunden Münsterhausen live erleben möchte, hat hierfür in den kommenden Wochen mehrere Gelegenheiten.

Bald beginnt die Faschingssaison

Die Saison starten sie am 20. Januar in Landensberg. Am 21. Januar geht es in Balzhausen direkt weiter. Den Abschluss machen die Faschingsfreunde dann am 13.02. in Deubach. Die weiteren Termine finden sie im Internet bei den Faschingsfreunden Münsterhausen.