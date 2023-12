Die Münsterhauser Musikvereinigung sorgt für weihnachtliche Stimmung

Plus Bei Konzert in der Mehrzweckhalle der Münsterhauser Grundschule begeistern die Musikerinnen und Musiker mit einem vielfältigen Programm.

Licht aus, Spot an“, hieß es jetzt für die Musikerinnen und Musiker der Musik- und Jugendkapelle der Musikvereinigung Münsterhausen. Alle Plätze waren belegt, die Mehrzweckhalle der Grundschule war weihnachtlich dekoriert, für das leibliche Wohl wurde von zahlreichen Helfern gesorgt und es herrschte beste Stimmung. Einem klangvollen Musikabend stand also nichts mehr im Wege. Bereits seit Anfang Oktober haben sich die Teilnehmenden auf diesen Abend vorbereitet, und, soviel sei vorab gesagt, es hat sich gelohnt.

Die beiden Moderatorinnen Lavinia Keppeler und Milena Jost führten die Besucher durch eine musikalische Zeitreise. Mit ihrer selbst gebastelten Zeitmaschine sprangen sie durch die musikalische Zeitgeschichte und sorgten mit ihren Ansagen und Dialogen für humoristische Unterbrechungen zwischen den Stücken.