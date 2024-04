Hinterachse bricht: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Eine 62-jährige Autofahrerin überschlug sich mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße GZ25 bei Münsterhausen, nachdem eine Achse des Autos gebrochen war.

Am Sonntagabend hat sich gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße GZ 25 zwischen der Kreuzung Staatsstraße 2023/ GZ 25 und Hagenried ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 2.700 Euro ereignet. Eine 62-jährige Fahrerin war laut Polizeibericht mit ihrem Pkw in Richtung Hagenried unterwegs, als die linke Hinterachse an ihrem Fahrzeug brach. Die Pkw-Fahrerin geriet dadurch zuerst auf die Gegenspur und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug der 62-Jährigen und blieb letztlich auf dem Dach liegen. Die Pkw-Fahrerin konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen wurde gerufen. Zusätzlich waren die Freiwillige Feuerwehr Hagenried und die Straßenmeisterei Krumbach im Einsatz. (AZ)