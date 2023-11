Münsterhausen

Kinderbetreuungszentrum Münsterhausen nimmt Gestalt an

Die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs für die neue Kinderbetreuungseinrichtung in Münsterhausen bei der Grundschule sind in der Turnhalle ab Mittwoch, 22. November ausgestellt.

Plus Preisgerichtssitzung prämiert die besten Vorschläge des Architektenwettbewerbs für das Projekt in der Marktgemeinde Münsterhausen.

Die bestehende Kindertagesstätte im Markt Münsterhausen mit aktuell sechs Gruppen wird den dauerhaft wachsenden Anforderungen nicht mehr gerecht. Die Marktgemeinde beabsichtigt daher den Neubau einer zweiten Kinderbetreuungseinrichtung.

Am vergangenen Montag wurden die eingereichten Vorschläge aus dem dafür durchgeführten Architektenwettbewerb in der Preisgerichtssitzung gesichtet. Insgesamt sind 19 Vorschläge für den Neubau des Kinderbetreuungszentrums in Münsterhausen eingegangen. Auf dem 0,8 Hektar großen Areal hinter der Grundschule entsteht eine Kindertagesstätte mit Gruppenräumen, Nebenräumen und einem Hauswirtschaftsbereich. Bürgermeister Erwin Haider zeigte sich von den eingereichten Arbeiten sehr beeindruckt. „Der Wettbewerb kostet seine Zeit, aber durch die Einbindung der Kom­munalpolitik und der Genehmigungsbe­hörden sowie durch die Öffentlichkeitswirksamkeit des Verfahrens gestaltet sich die nachfolgende Planung deutlich zügiger“, betonte er im Gespräch mit der Zeitung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

