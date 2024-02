Müll-Fahrer kippt in Münsterhausen brennenden Müll aus

Der Müll im Bauch des Fahrzeugs war in Brand geraten. In der Nähe des Sportplatzes Münsterhausen kippte der Mann die Ladung aus. Die Feuerwehr kam zum Löschen.

Ein Fahrzeugbrand konnte am Mittwochmorgen durch das umsichtige Verhalten des Fahrers eines Müllentsorgungsfahrzeuges in der Jahnstraße in Münsterhausen verhindert werden. Der 59-Jährige leerte gegen 9 Uhr mit seinem Fahrzeug im Ortsbereich die Mülltonnen. Plötzlich bemerkte er, dass aus dem Laderaum Rauch aufstieg.

Müllwagenfahrer bewahrt in Münsterhausen die Ruhe

Als er die Presse aktivierte um der Ursache auf den Grund zu gehen, sah er, dass die Ladung bereits in Brand geraten war. Er behielt jedoch die Ruhe und fuhr auf einen großen gekiesten Parkplatz in der Nähe des Sportplatzes. Dort entlud er sein Fahrzeug mit dem brennenden Müll. Auf dem Müllhaufen breitete sich das Feuer anschließend weiter aus.

Die verständigte Feuerwehr Münsterhausen konnte den Brand jedoch schnell ablöschen. An dem Müllfahrzeug entstand kein Schaden. Die letztendliche Entsorgung des Mülls wurde in die Wege geleitet. Die genaue Brandursache konnte nicht ermittelt werden. (AZ)