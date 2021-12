Münsterhausen und Neuburg sanieren gemeinsam die Verbindungsstraße

Plus Die Edelstetter Straße wird grundlegend erneuert. Dabei ziehen zwei Kommunen an einem Strang.

Die von der Hauptstraße in Münsterhausen ausgehende Edelstetter Straße war bis zur Einmündung in die Kreisstraße GZ25 Kemnat-Oberrohr ursprünglich ein gut ausgebauter Feldweg und diente vorwiegend den Landwirten zur Bewirtschaftung ihrer im Mindeltal liegenden Grundstücke. Jetzt hat die Trasse eine neue Qualität erhalten.