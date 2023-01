Versuchter Betrug über Messenger-Dienst

Gescheitert sind Betrüger mit ihrer Masche bei einer Frau aus Münsterhausen, die sofort Anzeige erstattete. Das Betrügerkonto wurde umgehend gesperrt.

Eine 65-jährige Frau aus Münsterhausen bekam am Montag eine Nachricht über einen Messengerdienst mit der bekannten Betrugsmasche: „Hallo Mama! Ich habe eine neue Telefonnummer. Handy und SIM sind kaputt. Die alte Nummer kann entfernt werden.“ Zeitgleich übersandte das angebliche Kind eine neue Telefonnummer. Einige Zeit später kam eine weitere betrügerische Nachricht, dass die Frau ganz dringend eine Überweisung für das angebliche Kind machen soll, damit eine dringende Rechnung beglichen wird. Die 65-Jährige sollte einen Betrag von 2147 Euro auf ein deutsches Bankkonto überweisen. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und erstattete unverzüglich eine Anzeige bei der Polizeiinspektion Krumbach. Die Sperrung des Zielkontos wurde sofort in die Wege geleitet. Die unverzügliche Anzeige ist in diesem Fall besonders wichtig, damit das Zielkonto über die kontoführende Bank sofort gesperrt und weiterer Schaden vermieden werden kann, sagt die Polizei. (AZ)