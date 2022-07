Ein Grabennetz soll die Wohngebiete in Nattenhausen vor Starkregen schützen

Plus Wohngebiete östlich der Gemeinde Nattenhausen benötigen eine Schutzmaßnahme vor abfließendem Niederschlagswasser. Die Pläne der Gemeinde.

In der jüngsten Sitzung der Gemeinde Breitenthal fanden sich die Ratsmitglieder um Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler im Vereinsheim in Nattenhausen ein. Die Folgen der Starkregenereignisse mit Abgängen und Überschwemmungen bereits im letzten Jahr zwingen die Gemeinderäte zu handeln, hieß es bei der Sitzung. Das Ingenieurbüro Marcus Kammer aus Donauwörth und Landschaftsarchitektin Julia Amschler stellten anhand von Grafiken eine Grundüberlegung für ein zukunftsfähiges Entwässerungskonzept vor.