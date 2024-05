Auf einem Feld bei Nettershausen gerät ein Traktor in Brand

Die Polizei beziffert den Schaden beim Traktorbrand bei Nettershausen auf rund 70.000 Euro. Was die Ursache für den Brand sein könnte.

Am Montagmorgen, gegen 5.40 Uhr, geriet ein Traktor auf einem Feld zwischen Roppeltshausen und Nettershausen in Brand. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer war laut Polizei zur Brandzeit zum Säen mit seinem landwirtschaftlichen Gefährt auf dem Feld unterwegs, als die Bremse blockierte und der Fahrer einen abstehenden Schlauch bemerkte. Um diesen zu reparieren, verließ der 46-Jährige laut Bericht der Polizei das Feld und lief zurück zu seinem Hof. Als er zurückkehrte, stand der Traktor bereits in Brand, ursächlich hierfür war, so die Polizei, wohl ein technischer Defekt. Das Fahrzeug brannte komplett aus, wobei ein Sachschaden von rund 70.000 Euro entstand. Zur Unterstützung waren 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ziemetshausen und Muttershofen vor Ort. (AZ)