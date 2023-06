100 Jahre SV: Große Feier mit Ehrungen und Party in Neuburg

Plus Drei Tage feiert die Marktgemeinde Neuburg und blickt auf eine eindrucksvolle Geschichte des SV zurück. Alle sind sich einig: Das hundertjährige Vereinsleben verbindet.

„Sensationell“, rief Sänger Bertl von den Dirndlknackern ins Publikum. Prächtige Stimmung herrschte am Samstagabend auf dem Sportgelände des SV Neuburg. Kurz zuvor erleuchtete ein brillantes Feuerwerk den Himmel. Und die rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer gratulierten mit wedelnden LED-Leuchtstäben dem SV Neuburg zum 100. Geburtstag. Einen Tag später sprach Bürgermeister Markus Dopfer von einem stolzen Jubiläum, dass gefeiert gehört, denn schließlich werde nicht jeden Tag ein Verein ein Jahrhundert alt.

Drei Tage feierten Neuburgs Sportlerinnen und Sportler ein besonderes Fest und blickten auf eine eindrucksvolle Geschichte zurück. „Der gute Geist, der im Sportverein Neuburg herrscht, ist nie verloren gegangen“, betonte der Bürgermeister. Dopfer dankte den Bürgerinnen und Bürgern, die vor 100 Jahren den Mut hatten, den Sportverein zu gründen und denjenigen, die über einen Zeitraum von 100 Jahren die Fahne beim SV hochgehalten haben. Er hob die Leistung des langjährigen Vorsitzenden Heinrich Hörmann hervor. Dieser stand 38 Jahre an der Spitze des Vereins. Mit dem Bau des Sportheims setzte er einen besonderen Akzent „Unserem Heinrich Hörmann gilt unser aller Respekt und unser aller Anerkennung für sein Lebenswerk“, sagte Dopfer.