Neuburg a. d. Kammel

12:00 Uhr

Das Feuerwehrhaus in Edelstetten wird enorm erweitert

Das Feuerwehrgerätehaus in Edelstetten erhält einen enormen Anbau (linker Bildteil) an das bestehende Gebäude (rechts im Bild).

Plus Freigegeben haben die Neuburger Markträte nun die Pläne für den Erweiterungsbau am Feuerwehrhaus im Ortsteil Edelstetten. So hoch sind die Baukosten.

Von Dieter Jehle

Nach einigen Vorberatungen ist es nun „eingetütet“. Die Edelstetter Floriansjünger dürfen das bestehende Feuerwehrgerätehaus erweitern. Dies wurde jüngst im Marktgemeinderat Neuburg entschieden. Im Februar hatte es die Zustimmung zur Erstellung der Pläne gegeben.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro, beim Markt Neuburg bleiben rund 210.000 Euro nach derzeitiger Schätzung hängen. Der Anbau soll in südöstlicher Richtung zum Bestandsgebäude erfolgen. Die Länge des Anbaus beträgt knapp 17 Meter, die Breite 11,60 Meter. Mit dem Anbau werden drei Fahrzeugstellplätze geschaffen. Im Außenbereich entsteht ein Parkplatz mit Pkw-Stellplätzen sowie eine Aufstell- und Übungsfläche.

