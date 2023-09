Neuburg a. d. Kammel

Fortschritte bei Baugebiet und Solarpark in Neuburg

Plus Der Neuburger Marktrat entwickelt zwei Projekte in der Marktgemeinde weiter. Was außerdem in der Sitzung besprochen wurde.

Die Bebauung im Neuburger Industriegebiet schreitet voran. Jetzt genehmigten Neuburgs Markträte den Neubau einer Kraftfahrzeugwerkstätte mit Stellplätzen, Wasch- und Lagerhalle, Schüttgutboxen sowie eines Hochregallagers. Die erforderlichen Befreiungen hinsichtlich der Firsthöhe der überdachten Schüttgutbox, der Dachneigung von sechs Grad des Satteldachs der KFZ-Werkstatthalle, der Überschreitung der Oberkante der Traufe der Werbeanlage auf der Halle und der Errichtung von neun PKW-Stellplätzen auf der Ostseite der Halle außerhalb anstatt innerhalb der Baugrenze wurden erteilt.

Solarpark: Die Weichen für den Solarpark Erisweiler II stellten jetzt die Markträte. Die erforderlichen Beschlüsse, wie Änderung der Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes wurden gefasst. Bereits in der Julisitzung wurde das Projekt ausführlich diskutiert. Der Solarpark umfasst den westlichen Bereich oberhalb der beiden Erisweiler Höfe sowie das Areal östlich des dortigen Wildgeheges. Er hat eine Fläche von rund 12 Hektar. Die Anlagenleistung beträgt rund 13 Megawatt. Die Fläche zwischen und unter den Modulen soll als extensives Grünland entwickelt werden.

