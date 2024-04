Lebensmitteleinzelhandel war Thema im Marktrat Neuburg

Plus Wenn ein Lebensmittelmarkt nach Neuburg kommt, dann schließt bekanntlich der Dorfladen. Jetzt hat das Bauvorhaben eine weitere Hürde genommen.

Die rechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines Lebensmittelmarktes mit einer Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmeter am südlichen Ortseingang von Neuburg haben die „erste Runde“ genommen. Das wurde in der jüngsten Marktratssitzung bekannt gegeben.

Das Landratsamt bemängelte eine fehlende Alternativprüfung. Laut der Bauabteilung des Landratsamtes gebe es geeignetere Standorte. „Man muss der Realität in die Augen sehen, wir haben schlicht und einfach innerorts keine geeignete Fläche von 6000 Quadratmetern“, kritisierte Bürgermeister Markus Dopfer die Haltung des Landratsamtes. Ausschlaggebend sei für ihn ohnehin die Aussage der Regierung von Schwaben. Diese teilte mit, das landesplanerische Belange nicht entgegenstünden. Wichtig sei nur, dass im Lebensmittelmarkt lediglich zehn Prozent der Verkaufsflächen für Randsortimente genutzt werden dürfen.