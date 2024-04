Neuburg a. d. Kammel

Wie in Wattenweiler und Neuburg gebaut werden könnte

Plus Über das Bauen in der Marktgemeinde Neuburg an der Kammel unterhielt sich der Marktgemeinderat. Wie es in Wattenweiler und Neuburg weitergehen soll.

Von Dieter Jehle

Bereits in der letzten Sitzung machten die Markträte den Weg für das Baugebiet „Peter und Paul Nord-West“ in Wattenweiler frei. Unklar war seinerzeit die Art der Erschließung: Stichstraße mit Wendehammer oder Ringstraße als Schleife. Architekt Gerhard Glogger stellte nun in der jüngsten Sitzung einige Varianten vor.

Schnell waren sich die Markträte einig. Es sollte eine Ringstraße sein, wie sie in der letzten Sitzung Marktrat Peter Wagner „ins Spiel“ gebracht hatte. 21 Bauplätze mit einer durchschnittlichen Größe von 685 Quadratmetern und eine Fläche als Mischgebiet für ein unmittelbares angrenzendes Handwerksunternehmen sollen dort im Endstadium entstehen. Zwei Bauwillige sitzen bereits in den Startlöchern, weitere zwei Anfragen lägen vor. Architekt Glogger sprach bei dieser Variante von einer sehr wirtschaftlichen Lösung. Das Baugebiet soll in zwei Abschnitten von Süden nach Norden erschlossen und mit einem Bauzwang versehen werden. „Wir wollen über Jahre hinweg kein lückenhaftes Baugebiet“, sagte der Rathauschef.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

