Mann fährt ohne Führerschein nach Drogenkonsum Auto

Ein 48-jähriger Autofahrer wird in Neuburg angehalten und hat nun Ärger mit der Polizei. Er hat nicht nur Drogen konsumiert, sondern auch keine Fahrerlaubnis.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle sind in der Nacht auf Samstag bei einem 48-jährigen Verkehrsteilnehmer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt worden. Der nachfolgende Drogentest lieferte laut Polizeibericht Anzeichen für Kokainkonsum, was in einer Blutentnahme im nächsten Krankenhaus mündete. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Fahrer aufgrund eines anderweitigen Verkehrsverstoßes bereits zuvor seinen Führerschein wegen eines Fahrverbotes abgegeben hatte. Ermittlungsverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbot und unter Drogeneinwirkung wurden eingeleitet. (AZ)