Die Straße von Neuburg nach Wattenweiler wird saniert

Plus Die Marktgemeinde Neuburg hat mehrere Ortsverbindungen auf dem Sanierungsplan. Außerdem gibt es für die Feuerwehr Edelstetten ein neues Löschfahrzeug.

Der Markt Neuburg investiert weiter in das Feuerwehrwesen. Die Freiwillige Feuerwehr Edelstetten erhält ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF). Mit Kosten von mindestens 250.000 Euro wird gerechnet. Aktuell werden für das Fahrzeug staatliche Zuschüsse von rund 54.000 erwartet.