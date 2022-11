Neuburg

13:29 Uhr

Unbekannter bricht in Haus in Neuburg ein

Über den Wintergarten kam der Einbrecher in das Haus in Neuburg.

Am Wochenende gab es bereits einen Einbruch in Krumbach und einen in Neuburg, wo am Samstag noch in ein weiteres Haus eingebrochen wurde.

Ein Unbekannter ist am Samstagabend zwischen 17.15 und 18.30 in ein Haus in der Äußeren Schlucht in Neuburg eingebrochen und hat Schmuck mit einem Wert im dreistelligen Bereich gestohlen. Um in das Haus zu gelangen, brach er die Tür zum Wintergarten auf und verursachte einen Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282 905111 zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Krumbach Einbrüche in Krumbach und Neuburg

