Pkw in Niederraunau beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen

In der Friedhofstraße in Niederraunau wird ein parkendes Auto vermutlich von einem Fahrrad gestreift. Es entsteht ein Schaden von 1500 Euro.

In der Zeit von Montag, 25. März, 19 Uhr, bis Dienstag, 26. März, 5 Uhr, ereignete sich in der Friedhofstraße in Niederraunau ein Verkehrsunfall mit einem Fremdschaden von circa 1500 Euro. Der dort geparkte grüne VW wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrrad auf der linken Seite gestreift und dabei beschädigt.

Die Polizei Krumbach ermittelt und bittet Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sich unter der Telefonnummer 08282/905-111 zu melden. (AZ)