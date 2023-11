Christbaumverkauf soll schwer kranker Elena das Leben erleichtern

Elena aus Zaisertshofen sitzt im Rollstuhl und auf ihre Eltern kamen hohe Umbaukosten zu. Franz Langenmaier aus Obergessertshausen will ihnen mit Spendengeld helfen.

Franz Langenmaier aus Obergessertshausen unterstützt seit Jahren schwerkranke Kinder in der Region mit Spenden aus seinem Christbaumverkauf, den er auch heuer wieder vom 2. Dezember bis Heiligabend am St. Peter- und Paul-Platz unterhalb der beiden Kirchtürme durchführt. Heuert gilt die Unterstützung des Rentners einem neun Jahre alten Mädchen im nicht weit entfernten Zaisertshofen im Unterallgäu, dessen Schicksal Langenmaier besonders bewegt.

Die Eltern bemerkten bei Elena im ersten Lebensjahr Entwicklungsverzögerungen, die mit Physiotherapie nicht zu beheben waren. Eine spezielle Blutuntersuchung in der Kinderklinik Kaufbeuren wies bei dem Kleinkind SMA (spinale Muskelatrophie) auf. Da bei dieser Krankheit die Muskulatur immer schwächer wird, wird Elena nie laufen können. Erkältungen und gar eine Lungenentzündung waren stets eine Qual, hatte sie doch nicht die Kraft zum Husten. Sie brauchte Sauerstoff zum Atmen. Ein neues Medikament, das ihr direkt in den Rücken gespritzt wurde, brachte ihr teilweise verlorene Kraft wieder zurück, erleichterte den Alltag. Mithilfe eines manuellen Rollstuhls kann Elena seit September 2021 die Volksschule besuchen und ist stolz darauf, dass ihr, wenn auch nur mit Individualbegleitung, der Besuch der Regelschule möglich ist.

Elena aus Zaisertshofen war viele Wochen auf der Intensivstation

Das vergangene Jahr 2022 war überaus schwierig für das Mädchen und die Eltern. Nach einer schlimmen Erkältung und vielen Wochen auf der Intensivstation braucht sie seither nachts eine Beatmungsmaschine. Auch musste die Wirbelsäule komplett versteift werden, da die Muskeln zu schwach und durch die krumme Haltung alle Organe eingeengt sind. Im Herbst vorigen Jahres erhielt Elena einen voll elektrischen Rollstuhl und „ich kann so meinem Bruder und den Freundinnen mit zehn Stundenkilometern hinterher flitzen. Endlich fühle ich mich frei und kann meine Welt ganz neu und selbstständiger erkunden“, freut sich das trotz der Krankheit positiv eingestellte Kind. Der Preis hierfür ist hoch, die Eltern mussten ein neues Auto kaufen, eine spezielle Rollstuhlrampe musste eingebaut werden. Zu-hause braucht sie mehr Platz, weil sie jetzt selbstständiger sein will und kann. Man musste das Bad um- und einen Aufzug einbauen. So kommt Elena jetzt selbstständig vom Hof ins Erd- und Obergeschoss. Es sind immense Kosten, die sich für die Familie so angehäuft haben. Für zunehmende Schreibarbeiten in der Schule sind ihre Hände zu schwach, hier planen die Eltern eine digitale Lösung mit Tablet und entsprechenden Computerprogrammen. Hohe Ausgaben auch hier werden die Familie vor weitere finanzielle Probleme stellen.

Franz Langenmaier ist für Elena schon etliche Monate mit einer Spendenbox unterwegs, wo er erfolgreich bei diversen Veranstaltungen um Spenden für sein Sorgenkind bittet. Mit dem Christbaumverkauf im Dezember, täglich von 9.30 bis 18 Uhr, hofft der umtriebige Rentner, einen namhaften Spendenbetrag zur Linderung der finanziellen Not der Familie Mayer zu sammeln. Er führt einen Euro je verkauftem Baum (Nordmanntannen, Blaufichten) als Spende ab, seine Spendenbox steht für weitere mildtätige Gaben zur Verfügung. Am 3. Adventssonntag spielt eine Abordnung der heimischen Musikvereinigung beim Christbaumverkauf nahe dem Kirchplatz, Elena Mayer will dann vor Ort sein und freut sich auf möglichst viele Besucher.

Info: Es gibt auch ein Spendenkonto bei der Raiffeisenbank Balzhausen – Kennwort Elena Mayer, Zaisertshofen – IBAN DE17 7206 9235 1802 6309 40. Nähere Einzelheiten sind unter Telefon 08262/1705 oder Mobil 0151/7018 7519 zu erfahren.

