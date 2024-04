Brand bei Erntearbeiten in Oberrohr

Schilfgras ist bei der Ernte im Ursberger Ortsteil Oberrohr am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Bei der Ernte eines Feldes mit Schilfgras am Dienstagnachmittag gerieten das Gras und die Erntemaschine in Oberrohr in Brand. Das berichtet die Polizei. Als Ursache vermutet die Polizei eine Hitzeentwicklung im Häcksler. Über den Auswurf des Häckslers wurden dadurch Glutnester auf dem Feld verteilt, die sich anschließend entzündeten. Der Fahrer des Häckslers konnte das kleine Feuer am Fahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Löscharbeiten auf dem Feld übernahmen die örtlichen Feuerwehren. Der Schaden am Feld ist gering. Der Sachschaden am Häcksler ist laut Polizei noch nicht bekannt. (AZ)