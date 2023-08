Schießen

vor 19 Min.

Rudolf König aus dem Schützengau Krumbach fährt hoffnungsfroh zur DM

Plus Rudolf König vom WTC Thannhausen tritt bei den nationalen Meisterschaften an. Der Trap-Spezialist bildet mit seiner Ehefrau ein aussichtsreiches Mixed-Team.

Von Martin Gah

Am 17. August beginnen in Garching-Hochbrück die deutschen Meisterschaften der Sportschützen. Zu den aussichtsreich Startenden aus dem Gau Krumbach gehört Rudolf König. Er tritt für den WTC Thannhausen im Wurfscheibenschießen an.

König ist 53 Jahre alt und baute zunächst im Werkzeugmacherberuf seinen Meister. Dann bildete er sich zum technischen Betriebswirt weiter, mittlerweile ist er in der Karosseriebauplanung tätig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen