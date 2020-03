vor 17 Min.

Miliunas holt Europameister-Titel

Bubesheimer nimmt Revanche gegen Hamza Sivro

Es war der Höhepunkt der 8. ZamZam Fight Night in der Ulmer Kuhberghalle. Der Bubesheimer Muay-Thai-Kämpfer Matas Miliunas holte in einer lang ersehnten und beeindruckenden Revanche gegen Hamza Sivro den I.S.K.A. Europameistertitel in der Klasse K1.

Der 20-Jährige, der für den TSV Langenau antritt, präsentierte nach intensiver Vorbereitung, unter anderem auch in Thailand, einen zum Sieg entschlossenen Auftritt. Beide Kämpfer gaben in fünf Runden mit à zwei Minuten alles. In einem sportlich fairen Kampf zeigten Miliunas und sein Kontrahent aus Bosnien hohes Tempo und bis zum Schluss sehr kontrollierte, saubere K1-Techniken.

Am Ende konnte Miliunas den Sieg nach Punkten für sich verbuchen. Die Stimmung in der Halle war atemberaubend. Die Halle brodelte, die Fans feuerten mit lauten Rufen an.

Nach dem Kampf dankte der Bubesheimer seinem Cheftrainer Robert Richter, den Sponsoren und allen Fans. (zg)

