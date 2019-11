vor 4 Min.

Raunau verliert in letzter Sekunde

Erneut müssen die Fans des TSV starke Nerven beweisen. Gegen die HSG Würm-Mitte sehen die Männer von Coach Mihaly More lange wie sichere Sieger aus. Zum Schluss wird es besonders dramatisch

Die Handballer des TSV Niederraunau scheinen aktuell einen Hang zu dramatischen Spielen zu haben. Was in der vergangenen Woche aber noch gut ausging für den Landesligisten, hatte nun einen negativen Ausgang. Bei der HSG Würm-Mitte verloren die Raunauer unglücklich mit 24:25 (13:11).

Dabei hatte es über weite Strecken der Partie gar nicht danach ausgesehen. Das 1:0 zeigte direkt, mit welcher Spielfreude die Raunauer in Gräfelfing von Beginn an zu Werke gingen. Nach einem kaum zu antizipierenden Doppelwechsel lief Johannes Rosenberger frei durch. Beim Stand von 3:6 hätte Raunau schon höher führen können. Das Abwehrzentrum hielt Christoph Schäfer komplett dicht. An ihm bauten sich seine Abwehrkollegen auf.

Dann kam die HSG Würm doch etwas besser ins Spiel. Beim Stand von 8:10 wechselte Raunau-Coach Mihaly More dann Valentin Baumgarten zu seinem ersten Landesligaspiel ein. Jeweils im Angriff standen dann mit Kornegger, Baumgarten und Vincent Hegenbart drei aktuelle A-Jugendspieler. Der Umbruch im Raunauer Team vollzieht sich rasant. Würm war jetzt zwar dran, aber die Jungen im Team hielten dagegen. Florian Rothermel netzte zum Beispiel nach feiner Einzelleistung zum 11:13-Halbzeitstand ein.

Nach der Pause kamen die stärksten Minuten der Raunauer. Rosenberger, der das Spiel seines Lebens im Raunauer Trikot machte, schloss weiterhin unwiderstehlich ab. Das 16:21, ein ansatzloser Kracher in den Winkel, war alleine das Eintrittsgeld wert. Der TSV zeigte trotz Personalsorgen sein vielleicht bestes Spiel der laufenden Saison, führte bis zur 49. Spielminute beständig. Das 23:18 wirkte zu dem Zeitpunkt so souverän, dass die mitgereisten Raunauer Fans scheinbar keine Befürchtungen zu haben brauchten. Die Rückraumwechsel funktionierten bestens. Immer wieder wurde Johannes Rosenberger in Wurfposition gebracht und auch Moritz Kornegger hatte sein Visier von Beginn an optimal eingestellt.

Doch unerklärlicherweise kippte dann das Spiel. Würm gelang beim Stand von 18:23 ein Treffer und bei Raunau ging ab diesem Zeitpunkt nichts mehr. Zeitstrafen gegen Hegenbart und Lasse Sadlo befeuerten den Aufwärtstrend der „Würmer“. Verzweiflungswürfe der Raunauer von der Halbrechts-Position waren die Folge. Nach einer Sechserserie führten die Gastgeber in der 57. Spielminute mit 24:23.

TSV-Keeper Maxi Jekle, der wieder hervorragend gehalten hatte, schien von den einheimischen Spielern durchschaut worden zu sein. Zum Siebenmeter 1:20 Minuten vor Schluss lief dann Armin Hessheimer aufs Feld und tatsächlich parierte er. Lukas Konkel glich aus, aber gleich wieder der Führungstreffer für Würm. Raunau hatte noch 30 Sekunden und mit einem siebten Feldspieler holte tatsächlich Mathias Waldmann einen Siebenmeter heraus. Der Gefoulte soll eigentlich nicht werfen, aber wer sonst als der langjährige Leitwolf hätte die Verantwortung übernehmen können?

Ausführung nach dem Schlusspfiff, man konnte nicht hinschauen. Aber schon das Krachen des Balles gegen den Pfosten verhieß nichts Gutes. Der TSV war in letzter Sekunde gescheitert. Niedergeschlagen waren alle, vor allem Waldmann und Rosenberger. Bleibt zu hoffen, dass die Niederlage das junge Team nicht zurückwirft. (walp)

TSV Niederraunau Jekle, Hessheimer; Rothermel (1), Schäfer (1), Konkel (1), Sadlo (2), Waldmann (1/1), Hegenbart, Baumgarten, Eheim, Egger (1), Blösch (1), Kornegger (5), Rosenberger (11)

Themen folgen