Was der Fußball-Kreisligist TSV Balzhausen in dieser Saison besser macht

Plus Spielertrainer König erläutert die Ursachen für die tolle Entwicklung des TSV Balzhausen. Den Fortschritt soll nun auch die TSG Thannhausen zu spüren bekommen.

Der TSV Balzhausen ist eines der Überraschungsteams der Fußball-Kreisliga West. Nach 14 Spieltagen steht das Team aus dem Süden des Landkreises Günzburg auf dem siebten Rang und hat bisher einige vor der Saison höher eingeschätzte Teams hinter sich gelassen.