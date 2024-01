Niederraunaus Abwehr überzeugt im Vier-Punkte-Spiel gegen Ismaning

Die Handballmänner des TSV Niederraunau gewinnen gegen Ismaning und verschaffen sich Luft im Abstiegskampf. Im Spiel stechen vor allem zweier Sportler hervor.

Spiele direkter Tabellennachbarn, wie das der Niederraunauer gegen den TSV Ismaning, werden häufig als Vier-Punkt-Spiele bezeichnet. Insbesondere, wenn beide Teams vor der Partie nur ein Punkt voneinander trennt, ist Spannung geboten. Der TSV Niederraunau konnte für dieses wichtige Spiel bis auf den Langzeitausfall von Melvin Ugur auf den kompletten und einen fitten Kader zurückgreifen. Umso besser, dass mit Johannes Rosenberger der letztjährige Interimscoach und langjährige Leistungsträger wieder fit und zurück aus Finnland ist.

Die Mannschaften bekämpften sich in der Anfangsphase intensiv und bis zum 3:3 glich der TSV Ismaning dreimal eine Niederraunauer Führung direkt wieder aus. Durch zwei starke Tore von Moritz Kornegger setzten sich die Hausherren mit 5:3 erstmals etwas ab. Es waren bereits die Tore 3 und 4 für den heiß startenden Kornegger.

In der Folge dominierten die Abwehrreihen und Torhüter die Partie. Die Rückkehr von Johannes Rosenberger stabilisierte die Abwehr der Raunauer merklich und die wenigen Chancen der Ismaninger wurden vom bestens aufgelegten Maxi Klaußer pariert. Leider, aus Niederraunauer Sicht, hatten auch die Gäste aus Ismaning einen wahren Hexer im Kasten.

Bis zur 20. Minute sollte es dem TSV Niederraunau trotz guter Möglichkeiten nicht mehr gelingen, ihn zu überwinden. Ismaning drehte so das Match und ging mit 7:5 in Führung. Der unermüdlich kämpfende Oliver Blösch brach den Bann mit seinem Anschlusstreffer zum 6:7 und es entwickelte sich ein reger und enger Schlagabtausch im Sportzentrum.

Weiter wurde um jedes Tor gerungen und es war auf Niederraunauer Seite Torhüter Maxi Klaußer zu verdanken, dass mit einem Unentschieden (11:11) die Seiten gewechselt wurden.

Moritz Kornegger eröffnete die zweite Halbzeit – nun von der Rückraum-Mitte-Position – mit zwei wuchtigen Toren und Niederraunau ging so mit 13:11 in Führung. Trainer Markus Waldmann stellte seine Spieler offensichtlich gut ein, denn die Abwehr des TSV Niederraunau legte im Gegensatz zur bereits starken ersten Halbzeit nun sogar noch eine Schippe drauf.

Der TSV Ismaning schien zunehmend an der harten, aber fairen Defensive der Hausherren zu verzweifeln. Die Gäste konnten zwar noch einmal zum 13:13 ausgleichen, aber während des kompletten zweiten Durchgangs nicht mehr in Führung gehen. Beim 19:16 durch Youngster Niklas Linder war die erste Drei-Tore-Führung hergestellt und wenig später zog der TSV Niederraunau sogar auf 21:17 davon.

Mit dem Mut der Verzweiflung versuchten es die Münchner Vorstädter mit einer Manndeckung gegen Kornegger und einer offeneren Abwehr. Oliver Blösch, Vinzent Hegenbart und der nun auch im Angriff glänzende Johannes Rosenberger nutzten die entstandenen Räume, und da Kapitän Björn Egger seine Siebenmeter weiter bombensicher verwandelte, brannte für Niederraunau bis zum 29:27-Endstand nichts mehr an.

Durch den Heimsieg stellt der TSV Niederraunau nun einen kleinen Abstand zu den Abstiegsplätzen her. Es bleibt aber spannend und nächste Woche wartet mit dem TSV Haunstetten die „Mannschaft der Stunde“ auf die Niederraunauer. Mit einer ähnlich beherzten Vorstellung ist aber auch in Augsburg was drin. (AZ)

TSV Niederraunau: Maxi Klaußer, Dominik Kohl (beide Tor); Niklas Lindner (2), Moritz Hegenbart, Johannes Rosenberger (3), Adrian Thalhofer (1), Moritz Kornegger (10), Björn Egger (6/6), Jakob Eheim (1), Timo Egger, Michael Sauter, Michael Klaußer, Oliver Blösch (3), Vinzent Hegenbart (3)