Wiesenbach wahrt Chance auf Titelverteidigung

Kreisligist qualifiziert sich souverän für das Finale der Kreismeisterschaft im Hallenfußball. Ein zuvor als Mitfavorit gehandeltes Team schafft das nicht.

Das Starterfeld für das Finale um die Landkreismeisterschaft im Hallenfußball ist komplett. Beim zweiten Vorrundenturnier qualifizierten sich die favorisierten Kreisligisten SpVgg Wiesenbach und TSG Thannhausen. Außerdem lösten Türkiyemspor Krumbach und der TSV 1863 Krumbach das Ticket für die Endrunde um den Sparkassencup am 30. Dezember in Günzburg.

Einige Trainer und Spieler waren mit den Schiedsrichtern unzufrieden. Die Akteure monierten die fehlende klare Linie bei Entscheidungen. Bezirksligist TSV Ziemetshausen ist mit einer sehr jungen Truppe in der Vorrunde gescheitert. Der TSV Krumbach schaffte den Sprung ins Finale durch ein 3:0 im letzten Gruppenspiel gegen den SV Mindelzell.

Schon vor ihren letzten Gruppenspielen hatten sich Titelverteidiger SpVgg Wiesenbach und die TSG Thannhausen qualifiziert. „Ich bin mit den Spielen meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben einige gute Hallenkicker in unseren Reihen und das wollten wir zeigen“, sagte SpVgg-Trainer Robert Nan. In der Endrunde wollen die Wiesenbacher den Titel verteidigen. Voraussichtlich nicht dabei ist Florian Steck. Der 26-Jährige verletzte sich im ersten Gruppenspiel gegen Mindelzell.

Zwei Krumbacher Teams überzeugen in heimischer Halle

Keine Überraschung ist die Qualifikation von Türkiyemspor Krumbach. Dass die Türken technisch gute Kicker haben, ist bekannt. Trainer Caglar Dasbacak freut sich darauf, in Günzburg an den Start zu gehen. Er rechnet damit, dass zwischen 100 und 150 Türkiyemspor-Fans für viel Stimmung in der Rebayhalle sorgen werden. „Wir sind heute mit einer Mannschaft angetreten, die ein Durchschnittsalter von 33 Jahren hat. Einige von uns sind sogar über 40. Unser Ziel war die Endrunde, das haben wir geschafft. Ich bin stolz auf die Truppe“, so Dasbacak nach der Qualifikation.

Kreisligaspitzenreiter TSG Thannhausen ging mit einer technisch versierten Truppe an den Start. Allerdings fehlten einige der besten Hallenkicker. Nicht dabei waren unter anderem Mesut Yildiz und Arlind Berisha. „Wir sind mit den Jungs hierhergekommen, die Bock auf Hallenfußball hatten und wollten uns hier gut verkaufen, das ist uns ganz gut gelungen“, sagte TSG-Coach Rainer Amann.

Lesen Sie dazu auch

Gut verkauft hat sich auch der TSV Krumbach. Der Kreisklassist ist das achte Team, das den Einzug ins Finale klarmachen konnte. Die Kammelstädter ließen das höherklassige Team aus Mindelzell hinter sich. Am Dienstag werden die Gruppen für das Finalturnier um den Sparkassencup ausgelost. In jeder der beiden Gruppen stehen vier Teams. Die Gruppenersten jeder Gruppe qualifizieren sich dann für das Halbfinale.

So haben sie gespielt:

Gruppe 1: TSG Thannhausen - Türkiyemspor Krumbach 3:0; TSV Zimetshausen - SpVgg Krumbach 5:1; TSG Thannhausen - TSV Zilemetshausen 3:1; SpVgg Krumbach - Türkiyempsor Krumbach 2:3; Türkiyemspor Krumbach - TSV Ziemetshausen 1:0; SpVgg Krumbach - TSG Thannhausen 4:0. Tabelle: 1. TSG Thannhausen 6 Punkte/6:5 Tore; 2. Türkiyemspor Krumbach 6/4:5: 3. TSV Ziemetshausen 3/6:5; 4. SpVgg Krumbach 3/7:8.

Gruppe 2: TSV Krumbach - FC Ebershausen 2:0; SpVgg Wiesenbach - SV Mindelzell 4:0; TSV Krumbach - SpVgg Wiesenbach 1:2; SV Mindelzell - FC Ebershausen 4:0; FC Ebershausen - SpVgg Wiesenbach 3:4; SV Mindelzell - TSV Krumbach 0:3. Tabelle: 1. SpVgg Wiesenbach 9 Punkte/10:4 Tore; 2. TSV Krumbach 6/6:2; 3. SV Mindelzell 3/4:7; 4. FC Ebershausen 0/3:10.