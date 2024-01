Luftgewehr

Bezirksoberliga: Luftgewehr-Schützen aus Bleichen geben rote Laterne ab

Plus In der Luftgewehr-Bezirksoberliga errang der SV Bleichen nach drei Niederlagen in Folge wieder einmal einen Sieg.

In der Luftgewehr-Bezirksoberliga errang der SV Bleichen nach drei Niederlagen in Folge einen Sieg. Das Mannschaftsduell mit Eichenlaub Maria-Steinbach II gewannen die Bleicher mit 3:2. Bleichens Nummer 1, Tobias Stumpf, gewann sein Duell mit deutlichem Vorsprung (386:377). Mit dieser Leistung belegte er Platz zwei der Tagesbestenliste. Auf den anderen Positionen ging es knapp zu. Bleichens Sebastian Kober führte im Duell gegen Bernadette Thanner in den ersten beiden Serien. In der dritten Serie hatte sie einen Vorsprung von sechs Ringen, bei den letzten zehn Schuss lagen die beiden gleichauf. Letztlich konnte Kober seine Vorsprünge aus der ersten Hälfte des Wettkampfs ins Ziel retten (Gesamt 374:372).

In der Tabelle der Sechsergruppe auf Platz 5

Bleichens Raphael Kober führte gegen Sina Huber in zwei Serien und lag in einer Serie mit ihr gleichauf. Damit konnte er aber Hubers Vorsprung von sieben Ringen in der ersten Serie nicht mehr aufholen und verlor das Duell mit 370:374. Bleichens Philipp Kober gelang zu Beginn des Duells gegen Leonie Breher eine 99er-Serie und ein Vorsprung von vier Ringen. Obwohl sich Breher in den letzten beiden Serien mit einem Gleichstand und einem Vorsprung von drei Ringen noch herantasten konnte, gewann der Bleicher das Duell mit 383:381. Ein Damenduell gab es auf Position 5. Bleichens Isabel Birle und Larissa Götz lagen zwei von vier Serien gleichauf. In der ersten Serie führte Brille mit drei Ringen, in der dritten Serie lag Götz mit vier Ringen von. So ging das Duell mit 372:371 an Maria-Steinbach. In der Tabelle der Sechsergruppe gab Bleichen damit die rote Laterne ab und kletterte auf Platz 5.

