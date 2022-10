Marco Laure aus Breitenthal: Über Stock und Stein zum Titel im Trial

Der elfjährige Marco Laure aus Breitenthal beweist beim Bundesendlauf Jugendtrial Gleichgewichtssinn und Geschick. Gute Nerven benötigt der Bub ebenfalls.

Marco Laure aus Breitenthal hat die Deutsche Meisterschaft im Jugend-Trial der Klasse 4 gewonnen. Der für die RG Allgäu Kempten startende Elfjährige erreichte in den abschließenden Wertungsläufen in Großheubach (Unterfranken) die Plätze eins und drei. Nach seinen Auftakt-Siegen in Mitterteich (Oberpfalz) reichte das, um mit deutlichem Vorsprung vor Florian Stephan (MSC Amtzell) zu gewinnen.

Es wird noch mal spannend

Dem körperlich kleinsten Fahrer im Feld hätte im vierten und letzten Durchgang auch ein fünfter Platz zum Gesamterfolg gereicht. Dennoch wurde es noch einmal spannend, denn ein Motor-Aus warf ihn zwischenzeitlich auf den zwölften Rang zurück. Aber der Bub aus Breitenthal behielt die Nerven und steuerte geschickt zum Titel.

Die Titel wurden in fünf Nachwuchsklassen ausgefahren. (AZ)

