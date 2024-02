Mountainbike

vor 18 Min.

Georg Egger aus Obergessertshausen Zweiter beim Saisonauftakt in Spanien

Plus Mountainbike: Lokalmatador Georg Egger zeigt, dass mit ihm heuer wieder zu rechnen ist. Der Obergessertshauser zieht eine positive Bilanz.

Von Armin Küstenbrück Artikel anhören Shape

Die Schlussetappe der diesjährigen Auflage des viertägigen spanischen Mountainbike-Etappen-Rennens „Mediterranean Epic“ nördlich von Valencia an der spanischen Mittelmeerküste konnte der Obergessertshausener Georg Egger für sich entscheiden. Doch die 52 Kilometer reichten dem 28-Jährigen nicht mehr, den Vorsprung seines belgischen Dauer-Widersachers Wout Alleman zu egalisieren. Mit rund drei Minuten Rückstand auf den Gesamtführenden war Egger in die Schlussetappe gestartet.

Georg Egger erklärt seine Taktik

Zunächst fuhr er taktisch, ließ sich sogar absichtlich am ersten Berg abhängen: „Ich wusste, dass ich in den Abfahrten stärker bin als die anderen. Deswegen habe ich erst mal ein bisschen Kraft gespart“, beschrieb Egger seine Taktik auf der vierten und letzten Etappe. Oben an der Kuppe hatte er die große Spitzengruppe schon fast wieder eingeholt: „Ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, dass die anderen ein bisschen übermotiviert ins Rennen gestartet sind“, meinte Egger im Ziel etwas verschmitzt: „Und mein Gefühl hat mich nicht getäuscht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .