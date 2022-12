Schießen

Parasport-Weltmeister Bernhard Fendt ist seiner Heimat treu

Bei der WM der Körperbehinderten-Schützen gewann Bernhard Fendt in den Teamwettbewerben zwei Goldmedaillen. Im November 2022 wurde er in seinem Heimatort empfangen.

Der Parasport Nationslschütze hat den größten Erfolg seiner Schützenlaufbahn gefeiert. Er sieht viel von der Welt und ist trotzdem sehr heimatverbunden.

Gemäß den gängigen Vorurteilen erwarten wir Europäer von den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht gerade viel Barrierefreiheit. Aber der Parasportschütze Bernhard Fendt, der in verschiedenen Vereinen des Landkreises schießt, hat genau das Gegenteil erlebt. Denn er nahm in diesem Land an den Weltmeisterschaften in Al Ain teil. „Es fuhren zwischen den Hotels und der Schießanlage Busse, die einen eigenen Lift zum Einsteigen der Rollstuhlfahrer hatten. Auch bei einem Kurzausflug nach Dubai hatten wir dort keine größeren Hindernisse zu bewältigen“, erzählt er.

