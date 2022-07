"Street Food Festival" 2022 in Krumbach: Alles rund um Programm und Eintritt

Das "Street Food Festival" 2022 in Krumbach findet statt. Alles rund um Termine, Eintritt und Programm gibt es hier.

Das "Street Food Festival" in Krumbach geht 2022 in die vierte Runde. Verschiedene Foodtrucks sind wieder mit von der Partie, die unterschiedliches Essen und Trinken präsentieren werden. Süß, salzig, fleischig, vegetarisch oder sogar vegan, finden Sie beim "Street Food Festival" 2022. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm.

Termine fürs "Street Food Festival" 2022 in Krumbach

2022 findet das "Street Food Festival" an insgesamt drei Tagen stattf. Der Zeitraum ist der 08. Juli 2022 bis einschließlich 10. Juli 2022. Beginn war am Freitag um 16.00 Uhr, Ende ist am Sonntag um 21.00 Uhr. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Veranstaltungstagen und den jeweiligen Zeiten:

Freitag, 08. Juli 2022: 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Samstag, 09. Juli 2022: 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Sonntag, 10. Juli 2022: 11.00 bis 21. 00 Uhr

Stattfinden wird das Festival im schwäbischen Krumbach an der Stadtsaalwiese. Die genaue Adresse lautet: Dr. Schlögl-Straße 15, in: 86381 Krumbach. Krumbach ist die zweitgrößte Stadt im bayrischen Landkreis Günzburg und hat knapp 13.000 Einwohner. Das "Street Food Festival" findet 2022 bereits zum vierten Mal statt und lockte bisher immer zahlreiche Besucher in die Stadt.

"Street Food Festival" 2022 in Krumbach: Eintritt

Haben Sie Interesse am "Street Food Festival" 2022 in Krumbach? Um am Festival teilnehmen zu können, muss ein Ticket von drei Euro pro Tag erworben werden. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? "Street Food Festival" 2022

"Street Food Festival" 2022 Wann? 8. Juli 2022 bis 10. Juli 2022

8. Juli 2022 bis 10. Juli 2022 Wo? Krumbach

Eintritt ? 3 Euro

Programm beim "Street Food Festival" 2022 in Krumbach

Es wird insgesamt über 20 verschiedene Foodtrucks geben, die unterschiedliches Essen anbieten. Von BBQ, Süßem und veganen Gerichten ist alles dabei. Dazu gibt es ein Programm mit viel Musik.

