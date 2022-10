Adventskalender: Jetzt heißt es wieder "Gewinnen und Gutes tun"

Neuauflage der Adventskalender-Aktion des Rotary Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen. Ab wann und wo die Kalender erhältlich sind.

„Gewinnen und Gutes tun": Unter diesem Motto brachte der Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen im Jahr 2015 seine Adventskalender-Aktion für den guten Zweck auf den Weg. Auch in diesem Jahr gibt es, wie der langjährige Organisator Peter Vohle ankündigt, 2000 Adventskalender. Ein Teil des Erlöses kommt der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, zugute. Wie Peter Vohle vom Rotary Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen mitteilt, werden die Kalender ab kommenden Donnerstag, 3. November, verkauft.

Dann ist der Kalender, wie Peter Vohle weiter mitteilt, in folgenden Geschäften zu erwerben; in der Lesehexe, in der Raiffeisenbank und im Stadtcafé (alle in Thannhausen) sowie bei Profi-Bra und Mode Wiedemann in Krumbach. Der Kalender kostet fünf Euro und beinhalte, so Vohle, wieder "über 135 wertvolle und interessante Preise".

Peter Vohle aus Thannhausen organisiert seit 2015 die Rotary-Adventskalender-Aktion. Foto: Sammlung Vohle





Darunter sind ein Zehn-Gramm-Goldbarren, Reisegutscheine, ein Golf-Schnupperkurs sowie eine dreitägige Reise in eines der schönsten Hotels in Prag. Der Erlös aus dieser Adventskalender-Aktion werde auch in diesem Jahr dem Kinderschutzbund Thannhausen, dem Kinder Hospiz in Bad Grönenbach und der Kartei der Not, dem Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben, zukommen.

Das Bild für den Kalender wurde in diesem Jahr von der Schülerin Theres Kapfer aus Thannhausen gemalt. Der Rotary-Club Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen möchte in einer Zeit der Kriege und Krisen mit dem Kalender ein Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen. Vohle freut sich sehr über die einmal mehr große Beteiligung von Sponsoren. Alle Sponsoren (insgesamt rund 6500 Euro an Spenden) seien auf der Rückseite des Kalenders zu finden. Dass sie sich in dieser nicht einfachen Zeit wieder beteiligten, sei eine schöne Geste.

Zum achten Mal Adventskalender von Rotary Club Thannhausen

Bestärkt fühlt sich Vohle, wie er wiederholt in Gesprächen mit unserer Redaktion bekräftigt hat, auch durch die erfolgreichen Aktionen der vergangenen Jahre: "Die in den letzten Jahren realisierten Adventskalender hatten einen so positiven Eindruck hinterlassen, dass es uns leichtfiel, diese großartige Aktion auch zum achten Mal zu wiederholen."

.

Das Zeichen des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel Thannhausen. Foto: Peter Vohle

Rotary-Kalender: Wo die Gewinn-Nummern veröffentlicht werden

Vom 1. bis 24. Dezember werden die täglich unter Aufsicht einer Notarin gezogenen Gewinnnummern in den Mittelschwäbischen Nachrichten sowie im Internet unter www. schwaebischer.barockwinkel-thannhausen.rotary.de und in der Thannhauser Wochenzeitung "Die Woche" bekannt gegeben.