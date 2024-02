Thannhausen

vor 33 Min.

Aus Indien nach Thannhausen: Dieser Kaplan spricht neun Sprachen

Plus Pater Jinto Thomas kam als Botschafter Gottes nach Thannhausen. Vorher kümmerte sich der Pater um Drogenabhängige.

Von Christian Pagel

Gesandte ferner Länder findet man in den Botschaften der Bundeshauptstadt Berlin, in anderen Städten sind manchmal Konsulate eingerichtet. Doch auch in Thannhausen kann man einem Botschafter begegnen. Gefragt nach seinem Lebensmotto, antwortete Pater Jinto Thomas kurz entschlossen: „2 Kor 5,20“. Im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt der Apostel Paulus: „Wir sind also Gesandte an Christi statt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!“ Dieser zentrale Gedanke zieht sich durch den beruflichen und spirituellen Werdegang des Paters.

Geboren wurde Pater Jinto Thomas im Jahr 1979 im indischen Bundesstaat Kerala, der im Südwesten des Subkontinents an der Malabarküste liegt und einen bemerkenswert hohen Anteil an Christen (knapp 20 Prozent) beheimatet. Nach Schul- und Studienjahren, die er in Indien absolvierte, wurde er zum Priester geweiht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen