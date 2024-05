Gasballon-Fuchsjagd über Thannhausen an Christi Himmelfahrt

Mehrere Ballone waren am Donnerstagmorgen am Himmel über Thannhausen zu sehen. Gegen 8 Uhr landete der Ballonclub Salzach-Inn westlich von Nettershausen.

Mehrere Gasballone waren am Donnerstagmorgen am Himmel über Thannhausen zu sehen. Im Rahmen des zehnten Internationalen Ballonmuseumcups, veranstaltet vom Freiballonverein Augsburg, sind an Christi Himmelfahrt zehn von ihnen gegen sechs Uhr in Gersthofen zu einer sogenannten Fuchsjagd gestartet. Dabei müssen vorher ausgelegte Markierungen auf Feldern von den Ballonfahrern möglichst punktgenau mit einem Sandsack getroffen werden. Gegen 8 Uhr landete der Gasballon des Ballonclubs Salzach-Inn westlich von Nettershausen.