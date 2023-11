Generalsanierung der Thannhauser Mittelschule wird deutlich teurer

Plus Mit einer solchen Kostensteigerung hatte man nicht gerechnet. Der Schulverband Thannhausen berät über die Generalsanierung der Mittelschule.

Neben der Generalsanierung der Thannhauser Mittelschule steht auch die Erneuerung der Außensportanlagen im Mindelstadion an. Bürgermeister Alois Held eröffnete die kürzliche Sitzung des Schulverbandes bereits mit dem Hinweis, dass es umfangreiche Punkte zu besprechen gilt. Gestartet wurde mit der Vorstellung der Voruntersuchung zur Generalsanierung der Außensportanlagen im Mindelstadion. Aufgrund der Mitnutzung der Sportanlagen durch die örtlichen Schulen, wurde vorab eine Bedarfsabfrage an diesen durchgeführt.

Die Ergebnisse der Abfrage wurden in der Sitzung vorgestellt und werden bei der Neugestaltung weitgehend berücksichtigt. Martin Braun vom Landschaftsarchitekturbüro plan b.raun berichtete anschließend den Anwesenden über verschiedenste Möglichkeiten zur Neugestaltung der Sportanlagen. Entschieden wurde sich für einen Vorschlag, der die Erneuerung der Laufbahn, eine Weitsprunggrube, Wurfanlagen und einen Allwetterplatz umfasst. Die Kosten hierfür belaufen sich auch rund 1,5 Millionen Euro. Für das Bauvorhaben kann mit einer Fördersumme im mittleren sechsstelligen Bereich gerechnet werden. Die Anwesenden sprachen sich auch für eine zeitgleiche Sanierung der Tribünen-Anlagen und des Vereinsheims aus. Diese Entscheidung fällt jedoch nicht in die Zuständigkeit des Schulverbandes und müsste federführend über die TSG Thannhausen realisiert werden. Ob eine solche Sanierung für den Sportverein finanziell realisierbar ist, ist jedoch fraglich.