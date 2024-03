Pakete aus zwei Zustellerfahrzeugen gestohlen

In Thannhausen wittern bisher unbekannte Täter in zwei Zustellerfahrzeugen fette Beute. Mitnehmen können sie jedoch lediglich zwei Pakete und einen Scanner.

In der Nacht auf Donnerstag hat sich in Thannhausen ein Diebstahl bei einem Paketdienst ereignet. Die bislang unbekannten Täter drangen in zwei geparkte Zustellerfahrzeuge in der Ährenfeldstraße ein. In den Fahrzeugen befanden sich im Fahrerbereich jedoch lediglich zwei Retoure-Pakete und die Paketscanner. Diese Gegenstände nahmen die Täter mit.

In den Laderäumen stapelten sich keine weiteren Pakete. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Krumbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08282/9050. (AZ)

