Thannhausen

06:00 Uhr

Projekte von Pumptrack bis Breitbandausbau auf dem Prüfstand

In dieser Grafik hat der Stadtbaumeister von Thannhausen, Stephan Martens-Weh eingezeichnet, welche Freizeitmöglichkeiten in Thannhausen zwischen Mindel und dem Feldweg in Verlängerung der Jahnstraße entstehen können. Die geplante Pumptrack-Anlage ist als dunkelgrüne Fläche erkennbar mit zwei Rundkursen.

Plus Für den Breitbandausbau gibt es zwei Anbieter, die ihn eigenwirtschaftlich in Thannhausen umsetzen wollen. Beim Radwegekonzept tut sich nichts.

Von Annegret Döring

Das halbe Haushaltsjahr ist vorbei und in Thannhausen habe sich einiges bewegt. Die Fraktion der Freien Wähler wollte darum in der vergangenen Stadtratssitzung einen Sachstandsbericht über verschiedene Projekte vom Bürgermeister. Bürger würden öfter Fragen stellen, die die einzelnen Stadträte dann nicht beantworten könnten. Auf den neuesten Stand gebracht werden wollten die Stadtpolitiker daher bei den Projekten Neubau einer Pumptrack-Anlage, Breitbandausbau im Stadtgebiet Thannhausen, Beitritt oder Arbeit in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern und zum Thema Ladesäulen für Elektromobilität.

