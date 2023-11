Rucksack mit Tablet in Thannhausen gestohlen

In einem Verbrauchermarkt in Thannhausen wird ein Rucksack gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Mittwochvormittag legte ein Jugendlicher seinen Rucksack der Marke Nike in einem Verbrauchermarkt in der Edmund-Zimmermann-Straße zwischen Kasse und Poststelle für wenige Minuten ab, um einen Einkauf zu tätigen. Als er wieder zurückkehrte, war sein Rucksack verschwunden. In diesem befand sich unter anderem auch ein Tablet, welches dem Schüler durch seine Schule überlassen worden war. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282 / 905-0 zu melden. (AZ)